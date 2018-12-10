В Кемерове задержали автобус с нелегалами
В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции задержали автобус с семью мигрантами, которые находились на территории России нелегально. Автобус следовал из Иркутска в Киргизию.
В Кемерове продолжаются мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Инспекторы проверяют, в том числе, автобусы, которые находятся на территории города проездом.
- Находясь на маршруте патрулирования в Рудничном районе, на выезде из города Кемерово в сторону города Березовский, инспекторы ГИБДД задержали автобус, который перевозил иностранцев из Иркутска в Киргизию. Из 19 пассажиров семеро незаконно находились на территории нашей страны, - рассказал заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.
Нарушители были доставлены в полицию до принятия решения.