2018-12-10T08:29:47+03:00
Общество

В Кемерове задержали автобус с нелегалами

Автобус ехал из Иркутска в Киргизию
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: ГИБДД КемероваФото: ГИБДД Кемерова
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В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции задержали автобус с семью мигрантами, которые находились на территории России нелегально. Автобус следовал из Иркутска в Киргизию.

В Кемерове продолжаются мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Инспекторы проверяют, в том числе, автобусы, которые находятся на территории города проездом.

- Находясь на маршруте патрулирования в Рудничном районе, на выезде из города Кемерово в сторону города Березовский, инспекторы ГИБДД задержали автобус, который перевозил иностранцев из Иркутска в Киргизию. Из 19 пассажиров семеро незаконно находились на территории нашей страны, - рассказал заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.

Нарушители были доставлены в полицию до принятия решения.

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