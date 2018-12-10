В Кузбассе связали 300-метровый шарф для Деда Мороза

10 Дек. 08:55 2018-12-10T08:55:00+03:00

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В кузбасском музее-заповеднике «Томская Писаница» 8 декабря провели акцию «Всекузбасский шарф для Деда Мороза». Участие в ней приняли энтузиасты со всей области.

По условиям акции, участникам в течение месяца предлагалось связать полотно шириной 30 сантиметров и длиной не менее двух метров. А в сам день акции фрагменты шарфа со всей области были объединены вместе.

- Его длина составила 303 метра 10 сантиметров, - рассказали в музее-заповеднике. - Такая цифра вызывает прямые ассоциации с 300-летием Кузбасса, которое отметят в 2021 году. Так что к этому событию у Главного Деда Мороза Кузбасса уже есть юбилейный 300-метровый шарф.