Житель Прокопьевска поскользнулся на лестнице и сломал челюсть

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-10T09:05:50+03:00

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В Прокопьевске мужчина поскользнулся на ступеньках около дома и сломал челюсть. Инцидент произошел на улице Пионерской.

В больницу №1 Прокопьевска обратился 31-летний местный житель. Врачи диагностировали у него перелом нижней челюсти. Мужчина рассказал, что травму получил возле дома №46 на улице Пионерской. Он поскользнулся на обледенелых ступеньках и упал, сильно ударившись головой, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что в Таштаголе мужчина упал с лестницы в подъезде многоэтажки. В результате он сломал шею.