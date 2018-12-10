2018-12-10T09:37:37+03:00
Общество

Нагиев выступил на частной вечеринке в Кузбассе

Со звездой прошел день рождения местной жительницы
Екатерина БОРМОТОВА
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Кадр: InstagramКадр: Instagram
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Дмитрий Нагиев выступил на частной вечеринке в Новокузнецке. Известный актер и шоумен поздравлял местную жительницу с днем рождения.

Кадр: Instagram

Кадр: Instagram

Звезды российского шоу-бизнеса засветились на фотографиях жителей Новокузнецка. Сразу несколько новокузнечан на выходных опубликовали в Instagram фото с Дмитрием Нагиевым. В комментариях они отметили, что Дмитрий посетил частное мероприятие. А один из пользователей, выложивших фото, написал, что так прошел день рождения его сестренки.

Кадр: Instagram

Кадр: Instagram

Кроме Нагиева, на частном мероприятии выступили певец Доминик Джокер и стендап-комик Антон Борисов.

Кадр: Instagram

Кадр: Instagram

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