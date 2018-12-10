В кузбасском заповеднике «Томская Писаница» выбирали лучшего Деда Мороза

10 Дек. 09:55 2018-12-10T09:55:57+03:00

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В музее-заповеднике «Томская Писаница» 8 декабря прошел отборочный тур конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2018». Со всей области на состязания съехались 27 участников, претендующих на звание лучшего волшебника.

Началось масштабное мероприятие с красочного парада, после чего на двух сценических площадках стартовали конкурсные программы. В программу отборочного тура входил «Парад Дедов Морозов», конкурсный показ игровых шоу на открытых площадках, сюжетная фотосессия участников, конкурс «Селфи с Дедом Морозом».

Каждому участнику отборочного тура предстояло продемонстрировать свое мастерство и умение работать со зрителями. По результатам первого этапа были определены 11 конкурсантов, которые вышли в финал. Двенадцатого участника путем интерактивного голосования определили зрители.

– Финал состоится 15 декабря в кемеровском областном театре драмы имени Луначарского, – рассказали в музее-заповеднике. – Победитель получит главный приз от губернатора – эксклюзивный костюм и звание «Лучший Дед Мороз Кузбасса 2018».