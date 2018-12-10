2018-12-10T10:29:09+03:00
Общество

Перед установкой скульптуры Варвары в Сосновом бору Кемерова пройдет экологическая экспертиза

Об этом заявил председатель Кемеровского совета народных депутатов Николай Сенчуров
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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В Сосновом бору проведут экологическую экспертизуВ Сосновом бору проведут экологическую экспертизуФото: Ирина АВТУШКО
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В Кемерове перед установкой скульптуры Святой Варвары в Сосновом бору проведут экологическую экспертизу. Об этом в понедельник рассказал председатель Кемеровского городского совета народных депутатов Николай Сенчуров.

- Мы сейчас говорим о проведении экологической экспертизы на данной территории. Скорее всего, это будет делаться по результатам конкурса. Конечно же, это будут профильные специалисты, обладающие определенными навыками и компетенцией. По срокам затягивать ситуацию не стоит. В начале весны надо будет решение принимать, - отметил Сенчуров.

В понедельник в Кемерове прошла пресс-конференция, где специалисты ответили на волнующие общественность вопросы по установке скульптуры Святой Варвары в Сосновом бору.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что скульптуру в кемеровском бору решено установить при помощи вертолета.

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