Перед установкой скульптуры Варвары в Сосновом бору Кемерова пройдет экологическая экспертиза
В Кемерове перед установкой скульптуры Святой Варвары в Сосновом бору проведут экологическую экспертизу. Об этом в понедельник рассказал председатель Кемеровского городского совета народных депутатов Николай Сенчуров.
- Мы сейчас говорим о проведении экологической экспертизы на данной территории. Скорее всего, это будет делаться по результатам конкурса. Конечно же, это будут профильные специалисты, обладающие определенными навыками и компетенцией. По срокам затягивать ситуацию не стоит. В начале весны надо будет решение принимать, - отметил Сенчуров.
В понедельник в Кемерове прошла пресс-конференция, где специалисты ответили на волнующие общественность вопросы по установке скульптуры Святой Варвары в Сосновом бору.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что скульптуру в кемеровском бору решено установить при помощи вертолета.