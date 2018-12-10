2018-12-10T10:56:22+03:00
Происшествия

В Ленинске-Кузнецком автолюбитель горел в своей машине

Последствия пожара очевидцы сняли на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий"Фото: кадр видео vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий"
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10 декабря в городе Ленинске-Кузнецком сгорел автомобиль. Как сообщают очевидцы, на момент начала пожара в отечественной легковушке находился мужчина.

Горожане, оказавшиеся рядом с горящим автомобилем, заметили, что в салоне находится мужчина – ему помогли выбраться из машины и вызвали пожарную охрану. Последствия же пожара очевидцы сняли на видео. На его кадрах замечатлен обгоревший салон, моторный отсек – автомобиль пострадал настолько, что восстановлению не подлежит. Очевидцы предположили, что водитель курил в салоне автомобиля, и от окурка началось возгорание. Впрочем, в ГУ МЧС России по Кемеровской области эту информацию не подтвердили.

Последствия пожара в автомобиле в Ленинске-Кузнецком..Видео: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий"

- По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности узлов и механизмов транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Автомобиль ВАЗ 2109 выгорел полностью. На месте работали девять человек и две единицы техники.

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