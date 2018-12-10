Назначен новый начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области

СЕГОДНЯ 11:17 2018-12-10T11:17:44+03:00

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В администрации Кемеровской области новое назначение. На пост начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности назначен Андрей Ариткулов. Об этом сообщает администрация Кемеровской области.

Новый глава департамента начал трудовую деятельность специалистом финансового отдела ООО «ЗапСиб-Трансервис». С 2002 года он в течение трех лет работал в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Кемеровской области. Затем в течение 13 лет Андрей Ариткулов занимал руководящие должности в разных коммерческих предприятиях Иркутской и Кемеровской областей. А 10 сентября нынешнего года был назначен первым заместителем начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.