2018-12-10T11:17:44+03:00
Общество

Назначен новый начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области

Департамент возглавил Андрей Ариткулов
Екатерина РОМАНОВА
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Андрей Ариткулов. Фото: АКО.Андрей Ариткулов. Фото: АКО.
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В администрации Кемеровской области новое назначение. На пост начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности назначен Андрей Ариткулов. Об этом сообщает администрация Кемеровской области.

Новый глава департамента начал трудовую деятельность специалистом финансового отдела ООО «ЗапСиб-Трансервис». С 2002 года он в течение трех лет работал в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Кемеровской области. Затем в течение 13 лет Андрей Ариткулов занимал руководящие должности в разных коммерческих предприятиях Иркутской и Кемеровской областей. А 10 сентября нынешнего года был назначен первым заместителем начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.

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