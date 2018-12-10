Четыре человека пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-10T11:49:12+03:00

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В Кузбассе на автодороге, соединяющей Новокузнецк и Осинники, случилось ДТП, в котором получили травмы четыре человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 декабря около 12:00 на 15-ом километре автодороги «Новокузнецк-Осинники». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan Cube во время движения не справился с управлением, и иномарку вынесло на полосу встречного движения. В это же время по дороге ехал вахтовый автобус Hyundai. От удара автобус, в котором находилось 20 пассажиров, опрокинуло на бок.

- В результате автоаварии за медицинской помощью обратились четыре человека: водитель и пассажир автомобиля Nissan Cube, а также два пассажира автобуса, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося. Сотрудники ГИБДД Кузбасса напоминают о том, что автолюбителям следует быть предельно внимательными на дорогах зимой: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал.