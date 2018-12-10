2018-12-10T12:56:20+03:00
Общество

Назначен и.о. замгубернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству

На пост исполняющего обязанности замгубернатора назначен Алексей Крупин
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Алексей Крупин. Фото: АКОАлексей Крупин. Фото: АКО
Изменить размер текста:

10 декабря в должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Кемеровской области по инвестициям, инновациям и предпринимательству вступил Алексей Крупин.

Алексей Крупин родился 4 января 1966 года в Свердловской области, в городе Лосиный. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации в 1989 году, а в 1993 году- аспирантуру. В 2009 году окончил докторантуру в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности. В 2010 году Алексею Крупину присуждена ученая степень доктора технических наук.

С 1993 года работал на руководящих должностях коммерческих предприятий Кузбасса, производящих ликеро-водочную продукцию. С 2015 работал заместителем руководителя, а потом и руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу в городе Новосибирске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан