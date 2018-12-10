Назначен и.о. замгубернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-10T12:56:20+03:00

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10 декабря в должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Кемеровской области по инвестициям, инновациям и предпринимательству вступил Алексей Крупин.

Алексей Крупин родился 4 января 1966 года в Свердловской области, в городе Лосиный. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации в 1989 году, а в 1993 году- аспирантуру. В 2009 году окончил докторантуру в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности. В 2010 году Алексею Крупину присуждена ученая степень доктора технических наук.

С 1993 года работал на руководящих должностях коммерческих предприятий Кузбасса, производящих ликеро-водочную продукцию. С 2015 работал заместителем руководителя, а потом и руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу в городе Новосибирске.