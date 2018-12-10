2018-12-10T16:27:31+03:00
Происшествия

Из-за религиозных убеждений на свадьбе в Прокопьевске погиб гость

Его собеседнику не понравились разговоры о религии
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Трагедией закончилась свадьба в Прокопьевске: здесь между гостями завязался спор о религии, и один из собеседников избил другого до смерти.

30-летний прокопчанин пришел на свадьбу к своим друзьям. Торжественное событие отмечали в одном из городских кафе в кругу многочисленных гостей, и один из них подошел к мужчине и попытался завязать разговор. Тема разговора – религия – не понравилась прокопчанину, и он попросил собеседника оставить его в покое. Но тот не унимался и продолжал произносить душеспасительные речи. Тогда 30-летний мужчина ударил гостя своей головой в лицо.

Навязчивый собеседник спустя некоторое время вновь обратился с речами к прокопчанину, и тогда он попросту избил собеседника. Когда тот потерял сознание, очевидцы вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, однако врачи не смогли ему помочь: через несколько дней он скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, обвиняемый отказался сотрудничать со следствием. Тем не менее, следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, и в ближайшее время прокопчанин предстанет перед судом.

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