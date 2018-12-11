В Кемерове на перекрестке разбились три легковушки

СЕГОДНЯ 05:05 2018-12-11T05:05:21+03:00

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В Кемерове вечером понедельника, 10 декабря, произошло тройное ДТП. На перекрестке улицы Волгоградской с проспектом Октябрьским столкнулись три иномарки.

Фотографии последствий аварии в социальных сетях опубликовали очевидцы. По их данным, виновником ДТП стал белый Renault Logan, который при выполнении разворота не пропустил встречный автомобиль. В результате они столкнулись, а затем зацепили третью иномарку.

Очевидцы также сообщили, что никто из участников аварии серьезно не пострадал. А вот машины, судя по кадрам, побились прилично. Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.