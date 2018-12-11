2018-12-11T05:19:57+03:00
Происшествия

Крепкий сон в кафе привел кузбассовца на скамью подсудимых

Как оказалось, незадолго до этого он ограбил кемеровчанку
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове бойцы Росгвардии задержали подозреваемого в разбойном нападении, который уснул в кафе.

25-летний кемеровчанин после посиделок в кафе засобирался домой. Он вызвал такси, однако машина все не ехала, и тогда мужчина решил немного посидеть на полу возле двери кафе. И тут его сморил сон. Работники кафе несколько раз вежливо попросил посетителя покинуть заведение, однако тот ответил отказом. Поняв, что посетитель, возможно, находится в состоянии наркотического опьянения, они решили обратиться за помощью к бойцам Росгвардии.

Бойцы Росгвардии нашли самые подходящие слова для того, чтобы разбудить спящего посетителя кафе. Также они отметили, что приметы мужчины совпадают с ориентировкой на подозреваемого в ограблении. Позже выяснилось, что, действительно, именно этот человек днем ранее силой отобрал у 57-летней кемеровчанки ноутбук и три мобильных телефона. Более того, мужчина уже имел судимость за кражу, грабеж и мошенничество. Некстати заснувшего в кафе кемеровчанина передали правоохранителям.

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