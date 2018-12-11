2018-12-11T05:37:11+03:00
Происшествия

Заснувший на улице кузбассовец устроил дебош в полиции

Мужчина раскаялся, но все равно предстанет перед судом
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасские медики не дали нетрезвому мужчине замерзнуть на улице и доставили его в отделение полиции. В «благодарность» за это мужчина избил стража порядка.

В сентябре 2018 года жители Крапивинского района обратили внимание на лежащего во дворе жилого дома мужчину. Решив, что ему необходима помощь врачей, очевидцы вызвали скорую помощь. Медики выяснили, что мужчина в их помощи не нуждается, а лежит на улице лишь потому, что слишком много выпил алкоголя. Пока врачи осматривали его, мужчина пришел в себя и стал буйно протестовать против вторжения в его личную жизнь, и врачам пришлось доставить разошедшегося выпивоху в отделение полиции.

Вместо того, чтобы вести себя спокойно, мужчина принялся нецензурно выражаться, заглядывать во все кабинеты, а когда участковый уполномоченный предложил побеседовать, попросту ударил полицейского кулаком в лицо, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Позже дебошир раскаялся в своем поступке и объяснил, что во всем виноват алкоголь. Теме не менее, мужчине предстоит предстать перед судом.

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