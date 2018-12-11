2018-12-11T05:37:11+03:00
Происшествия

Заснувший на улице кузбассовец устроил дебош в полиции

Мужчина раскаялся, но все равно предстанет перед судом
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кузбасские медики не дали нетрезвому мужчине замерзнуть на улице и доставили его в отделение полиции. В «благодарность» за это мужчина избил стража порядка.

В сентябре 2018 года жители Крапивинского района обратили внимание на лежащего во дворе жилого дома мужчину. Решив, что ему необходима помощь врачей, очевидцы вызвали скорую помощь. Медики выяснили, что мужчина в их помощи не нуждается, а лежит на улице лишь потому, что слишком много выпил алкоголя. Пока врачи осматривали его, мужчина пришел в себя и стал буйно протестовать против вторжения в его личную жизнь, и врачам пришлось доставить разошедшегося выпивоху в отделение полиции.

Вместо того, чтобы вести себя спокойно, мужчина принялся нецензурно выражаться, заглядывать во все кабинеты, а когда участковый уполномоченный предложил побеседовать, попросту ударил полицейского кулаком в лицо, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Позже дебошир раскаялся в своем поступке и объяснил, что во всем виноват алкоголь. Теме не менее, мужчине предстоит предстать перед судом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове с директора предприятия общества слепых взыскали 2 миллиона рублей
В Кемерове сгорело кафе «Очаг»
Крепкий сон в кафе привел кузбассовца на скамью подсудимых
В Кемерове на перекрестке разбились три легковушки
Кемеровский областной суд рассмотрит жалобы двух фигурантов дела «Зимней вишни»
Из-за религиозных убеждений на свадьбе в Прокопьевске погиб гость
Назначен и.о. замгубернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству
Проезд в Кузбассе подорожает с 20 декабря
Четыре человека пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе
Назначен новый начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области
В Ленинске-Кузнецком автолюбитель горел в своей машине
Перед установкой скульптуры Варвары в Сосновом бору Кемерова пройдет экологическая экспертиза
В кузбасском заповеднике «Томская Писаница» выбирали лучшего Деда Мороза
Нагиев выступил на частной вечеринке в Кузбассе
Житель Прокопьевска поскользнулся на лестнице и сломал челюсть
В Кузбассе связали 300-метровый шарф для Деда Мороза
В Кемерове задержали автобус с нелегалами
Сегодня решится вопрос повышения цен на проезд в Кемеровской области
Елочные базары в Новокузнецке начнут работать с 15 декабря
90-летняя кемеровчанка попала в беду в собственной квартире
Смертельное ДТП со «скорой» в Новокузнецке: Водитель Lexus признал вину в суде
В Кемерове загорелась частная баня
Закончились вечерние рейсы из Кемерова до Москвы
В Кемерове агрессивные вороны атакуют сов
«Скорая» застряла на трамвайных путях в Кемерове