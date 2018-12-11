В Кемерове сгорело кафе «Очаг»
Минувшей ночью в Кемерове на улице Ноябрьской сгорело кафе «Очаг». Крупный пожар удалось ликвидировать силами 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.
Сигнал о том, что на улице Ноябрьской горит кафе, поступил на пульт диспетчера в 03:00. Как оказалось, горело двухэтажное кирпичное здание и пристройка. К тому моменту, когда прибыли пожарные, огонь стремительно распространялся внутри здания.
Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
В результате на первом этаже обгорело помещение размером 6×3 метра на всей площади, сгорело межэтажное деревянное перекрытие, - сообщили подробности ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области- На втором этаже обгорели стены на всей площади, деревянная обрешетка крыши. В пристройке деревянная обрешетка крыши обгорела частично.
Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. А полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 04:16.