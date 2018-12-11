В Кемерове сгорело кафе «Очаг»

11 Дек. 05:53 2018-12-11T05:56:30+03:00

Пожар случился в ночь на 11 декабря

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью в Кемерове на улице Ноябрьской сгорело кафе «Очаг». Крупный пожар удалось ликвидировать силами 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

Сигнал о том, что на улице Ноябрьской горит кафе, поступил на пульт диспетчера в 03:00. Как оказалось, горело двухэтажное кирпичное здание и пристройка. К тому моменту, когда прибыли пожарные, огонь стремительно распространялся внутри здания.

Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"

В результате на первом этаже обгорело помещение размером 6×3 метра на всей площади, сгорело межэтажное деревянное перекрытие, - сообщили подробности ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области- На втором этаже обгорели стены на всей площади, деревянная обрешетка крыши. В пристройке деревянная обрешетка крыши обгорела частично.

Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. А полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 04:16.