2018-12-11T07:27:39+03:00
Происшествия

В Кемерове с директора предприятия общества слепых взыскали 2 миллиона рублей

Он похитил деньги у государства
Кирилл ЧАЩИН
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Прокуратура взыскала почти 2 миллиона рублей с директора предприятия всероссийского общества слепых. Он украл деньги у государства.

Суд установил, что гендиректор ООО «Кемеровское учебно-производственное предприятие всероссийского общества слепых», чтобы получить государственные средства, подал в Центр занятости населения Кемерова фиктивные документы о приеме работников на временную работу по совместительству, на полставки.

– При этом режим неполного рабочего времени не соблюдался, люди фактически трудились полный день, работы по совместительству были организованы фиктивно, – отметили в областной прокуратуре.

В итоге директор присвоил 1 миллион 914 тысяч рублей из средств Департамента труда и занятости населения Кемеровской области.

В декабре 2017 года руководителя осудили и приговорили к четырем годам тюрьмы условно. После вступления приговора в силу прокурор Центрального района направил иск о возмещении причиненного вреда.

Куйбышевский районный суд Новокузнецка требования прокурора удовлетворены и взыскал с бывшего директора 1,9 миллиона в доход федерального и регионального бюджетов.

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