В Кемерове с директора предприятия общества слепых взыскали 2 миллиона рублей
Прокуратура взыскала почти 2 миллиона рублей с директора предприятия всероссийского общества слепых. Он украл деньги у государствам.
Суд установил, что гендиректор ООО «Кемеровское учебно-производственное предприятие всероссийского общества слепых», чтобы получить государственные средства, подал в Центр занятости населения Кемерова фиктивные документы о приеме работников на временную работу по совместительству, на полставки.
– При этом режим неполного рабочего времени не соблюдался, люди фактически трудились полный день, работы по совместительству были организованы фиктивно, – отметили в областной прокуратуре.
В итоге директор присвоил 1 миллион 914 тысяч рублей из средств Департамента труда и занятости населения Кемеровской области.
В декабре 2017 года руководителя осудили и приговорили к четырем годам тюрьмы условно. После вступления приговора в силу прокурор Центрального района направил иск о возмещении причиненного вреда.
Куйбышевский районный суд Новокузнецка требования прокурора удовлетворены и взыскал с бывшего директора 1,9 миллиона в доход федерального и регионального бюджетов.