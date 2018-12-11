В Кемерове перед мостом произошла массовая авария
Во вторник в Кемерове произошла массовая авария на въезде на «Кузбасский» мост. Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах инцидента.
Утром в соцсети появились кадры аварии с участием нескольких автомобилей на улице Терешковой перед мостом. ДТП произошло в сторону левого берега. На кадрах видно, что один автомобиль на встречной полосу. Рядом с ним стоял автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Еще два автомобиля выехали в кювет.
Массовое ДТП на мосту.
В областном управлении МЧС сообщили, что на месте работали четыре спасателя: они отключали аккумуляторы разбитых машин. В городском УГИБДД отметили, что никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался. Все обстоятельства устанавливаются.