В Кемерове перед мостом произошла массовая авария

СЕГОДНЯ 07:40 2018-12-11T07:52:36+03:00

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Во вторник в Кемерове произошла массовая авария на въезде на «Кузбасский» мост. Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах инцидента.

Утром в соцсети появились кадры аварии с участием нескольких автомобилей на улице Терешковой перед мостом. ДТП произошло в сторону левого берега. На кадрах видно, что один автомобиль на встречной полосу. Рядом с ним стоял автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Еще два автомобиля выехали в кювет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/681663" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП на мосту.

В областном управлении МЧС сообщили, что на месте работали четыре спасателя: они отключали аккумуляторы разбитых машин. В городском УГИБДД отметили, что никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался. Все обстоятельства устанавливаются.