Небо над Кузбассом продолжает оставаться «черным»

11 Дек. 10:00 2018-12-11T10:00:29+03:00

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В Новокузнецке, Кемерове и Прокопьевске еще на несколько дней продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Из-за безветрия в воздухе города скапливаются вредные вещества.

Режим неблагоприятных метеорологических условий продлен до 18:00 12 декабря. Причина продления – установившийся антициклон, при котором практически нет ветра. А это значит, что вредные вещества, которые появляются в воздухе из-за работы промышленных предприятий, котельных, растопки печей в частных домах и работы автотранспорта, остаются над городом. Для того, чтобы снизить их содержание, предприятиям, которые имеют источники выбросов загрязняющих веществ, необходимо снизить выбросы.

- Режим неблагоприятных метеоусловий введен с 4 декабря, и до тех пор, порка мы находимся в антициклоне, когда нет осадков и ветра, эти метеоусловия сохранятся, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Несмотря на то, что предприятия сокращают выброс вредных веществ, остаются такие загрязняющие факторы, как автомобили, печное отопление…

Отметим также, что в Кемерове уже с 6 декабря действует второй режим неблагоприятных метеоусловий, а в Новокузнецке и Прокопьевске продолжает оставаться петрвый.