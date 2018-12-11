В кузбасской школе ученикам запретили подходить к компьютерам

11 Дек. 10:18 2018-12-11T10:18:07+03:00

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В кабинете информатики одной из кузбасских школ выявили вредное излучение, которое негативно влияет на нервную, иммунную, эндокринную и половую системы организма. Школьникам и учителям на месяц запретили приближаться к компьютерам.

Специалисты Управления Роспотребнадзора Кузбасса провели плановую проверку школы в селе Алчедат Чебулинского района. в ходе проверки выяснилось, что на шести рабочих местах учащихся и рабочем месте учителя при работе на компьютерах уровни электромагнитных полей не соответствуют гигиеническим нормативам и оказывают негативное влияние на наиболее чувствительные системы организма человека: нервную, иммунную, эндокринную и половую.

В отношении юридического лица был составлен административный протокол. Кроме того, суд запретил деятельность в данном кабинете информатики на 30 суток. По окончанию этого срока специалисты Управления проведут еще одну проверку, которая установит, все ли нарушения были устранены.