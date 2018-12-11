2018-12-11T11:09:26+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса до смерти избил обидчика сестры

Мужчину ждет суд
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке мужчина сломал ребра сожителю сестры. Позже мужчина скончался.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, в сентября этого года 32-летнему мужчине позвонила сестра и пожаловалась на то, что ее оскорбляет сожитель. Родственник приехал поговорить с мужчиной, однако собеседники стали оскорблять друг друга. Затем обвиняемый избил 38-летнего обидчика сестры. После конфликта мужчин ушел, а пострадавший отказался медицинской помощи.

– На следующий день самочувствие мужчины ухудшилось, его госпитализировали. Однако спасти потерпевшего не смогли, в медицинском учреждении он скончался, – рассказали в Следственном комитете.

Медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало повреждение внутренних органов от переломов ребер.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Задержанный признал свою вину. Дело передано в суд.

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