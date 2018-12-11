2018-12-11T11:28:30+03:00
Происшествия

Незаконно вырубивший лес кузбассовец грозился избить инспектора

Мужчина отказался возмещать ущерб, так как нигде не работал
Екатерина БОРМОТОВА
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В Таштагольском районе местный житель незаконно вырубил 16 деревьев, чтобы построить баню. После того, как к нему нагрянул инспектор лесничества, мужчина обругал его нецензурной бранью, а затем грозился избить.

Следствием установлено, что в мае-июне 29-летний житель Таштагольского района вырубил 16 деревьев хвойных пород – мужчина планировал построить на своем участке баню. Факт незаконной вырубки выявил инспектор лесничества, который позже установил и личность нарушителя. Когда инспектор пришел к нему, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он оскорбил инспектора нецензурной бранью, а затем стал угрожать избиением, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении агрессивного нарушителя возбудили дело за незаконную рубку леса в крупном размере и применение насилия в отношении представителя власти. В ходе расследования был установлен причиненный вырубкой ущерб – 148 тысяч рублей. Однако мужчина отказался его возмещать, поскольку не имел работы. Кроме того, у него на иждивении были три малолетних ребенка.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. При этом мужчина все-таки должен будет выплатить государству 148 тысяч рублей.

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