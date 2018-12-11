В Кемерове презентовали фильм «Телеутская песнь»

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-11T11:58:47+03:00

Съемки документального фильма прошли в августе в селах, где традиционно проживают телеуты

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В Кемерове презентовали документальный фильм «Телеутская песнь». Первый показ состоялся 11 декабря в «Кузбасскино».

Съемки кузбасского документального кино о жизни коренного народа прошли еще в августе в селе Беково (Беловский район), деревне Шанда (Гурьевский район) и городе Белово – в местах, где традиционно проживают телеуты.

В съемках участвовали местные жители и члены фольклорного ансамбля «Солоны». Главными героями стала телеутская молодежь – в кино снялись Марина Шабина, Маля Колчегошева, елизавета Колчегошева, Сатлай Тодышев, Алексей Тадыков.

Автором проекта и сценария фильма выступил ведущий программы «Моя любовь-Россия!» на федеральном телеканале «Культура» Пьер-Кристиан Броше.