В Кемерове презентовали фильм «Телеутская песнь»
В Кемерове презентовали документальный фильм «Телеутская песнь». Первый показ состоялся 11 декабря в «Кузбасскино».
Съемки кузбасского документального кино о жизни коренного народа прошли еще в августе в селе Беково (Беловский район), деревне Шанда (Гурьевский район) и городе Белово – в местах, где традиционно проживают телеуты.
В съемках участвовали местные жители и члены фольклорного ансамбля «Солоны». Главными героями стала телеутская молодежь – в кино снялись Марина Шабина, Маля Колчегошева, елизавета Колчегошева, Сатлай Тодышев, Алексей Тадыков.
Автором проекта и сценария фильма выступил ведущий программы «Моя любовь-Россия!» на федеральном телеканале «Культура» Пьер-Кристиан Броше.