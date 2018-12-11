На одной из новокузнецких улиц запретят парковаться ночью

СЕГОДНЯ 12:21 2018-12-11T12:21:56+03:00

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С 27 декабря в Новокузнецке на одной из улиц будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств.

Специалисты Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка сообщают о том, что на одной из улиц города изменятся правился парковки. Ограничения по стоянке коснутся автостоянки, расположенной возле здания №23 по улице Кубинской, что в Листвягах, и будут действовать в ночное время – с 22:00 до 06:00. Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, автомобилистам следует быть особенно внимательными и обращать внимание на знаки, а также не нарушать Правила дорожного движения.