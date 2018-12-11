Пожилая кемеровчанка ушла на прогулку и забыла дорогу домой

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-11T12:26:24+03:00

Кемеровчанка с провалами в памяти уже не первый раз теряется на городских улицах, гуляя без сопровождения близких Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Кемерове 57-летняя местная жительница ушла на прогулку и не смогла самостоятельно вернуться домой. Женщина страдает провалами в памяти и просто забыла, где живет.

К сотрудникам патрульно-постовой службы в Кировском районе обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что не может вспомнить, где находится ее дом. Установив личность потерявшейся кемеровчанки, полицейские передали ее родственникам. Оказалось, что 57-летняя женщина страдает провалами в памяти – несмотря на это она уже не первый раз уходит на прогулку без сопровождения близких, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полиции женщине рекомендовали пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации. В случае повторения подобной ситуации это поможет в кратчайшие сроки установить личность гражданки и вернуть ее домой.