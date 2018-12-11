Под Кемеровом загорелась фура со школьными автобусами
Возгорание ликвидировали пожарные
Кадр: "ВКонтакте"
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На трассе под Кемеровом загорелся прицеп грузовика, который перевозил школьные автобусы. Кадры пожара появились в сети.
Во вторник днем в районе Топкинского кольца загорелись два задних колеса у прицепа грузовика Scania, который вез микроавтобусы для перевозки детей. Как отмечают очевидцы, водитель остановился и пытался своими силами потушить возгорание, закидывая огонь снегом.
Как сообщили в областном управлении МЧС, на место выезжали два пожарных автомобиля и шесть спасателей. Они оперативно потушили пламя.
Горит автовоз .