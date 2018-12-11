Под Кемеровом загорелась фура со школьными автобусами

11 Дек. 13:21 2018-12-11T13:24:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе под Кемеровом загорелся прицеп грузовика, который перевозил школьные автобусы. Кадры пожара появились в сети.

Во вторник днем в районе Топкинского кольца загорелись два задних колеса у прицепа грузовика Scania, который вез микроавтобусы для перевозки детей. Как отмечают очевидцы, водитель остановился и пытался своими силами потушить возгорание, закидывая огонь снегом.

Как сообщили в областном управлении МЧС, на место выезжали два пожарных автомобиля и шесть спасателей. Они оперативно потушили пламя.