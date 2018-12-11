2018-12-11T13:24:38+03:00
Происшествия

Под Кемеровом загорелась фура со школьными автобусами

Возгорание ликвидировали пожарные
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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На трассе под Кемеровом загорелся прицеп грузовика, который перевозил школьные автобусы. Кадры пожара появились в сети.

Во вторник днем в районе Топкинского кольца загорелись два задних колеса у прицепа грузовика Scania, который вез микроавтобусы для перевозки детей. Как отмечают очевидцы, водитель остановился и пытался своими силами потушить возгорание, закидывая огонь снегом.

Как сообщили в областном управлении МЧС, на место выезжали два пожарных автомобиля и шесть спасателей. Они оперативно потушили пламя.

Горит автовоз .

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