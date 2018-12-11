2018-12-11T13:23:44+03:00
Происшествия

Супруги из Киселевска ограбили старушку-арендодателя

На ограбление они решились, чтобы обставить новую квартиру
Екатерина РОМАНОВА
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70-летняя жительница города Киселевска чуть не лишилась своего имущества. Женщина сдала квартиру супружеской паре, а те, выселяясь, прихватили с собой бытовую технику и мебель.

Добавка к пенсии чуть не превратилась в большую проблему для 70-летней пенсионерки из Киселевска. Женщина решила сдать принадлежащую ей квартиру в аренду. Арендаторы – 34-летний мужчина и его 32-летняя супруга – показались ей милыми людьми. Но спустя некоторое время супруги решили расторгнуть договор аренды. Когда же хозяйка квартиры пришла проверить, в каком состоянии осталось жилье, она с ужасом поняла, что из дома пропали холодильник, телевизор и кухонный гарнитур. Пенсионерка тут же обратилась в полицию.

Нерадивых квартирантов задержали. Как оказалось, они действительно при переезде прихватили с собой технику и мебель – исключительно для того, чтобы обставить новую съемную квартиру. Похищенное имущество изъято и возвращено хозяйке, а вот супругам теперь предстоит предстать перед судом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, им грозит наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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