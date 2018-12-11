2018-12-11T13:23:44+03:00
Происшествия

Супруги из Киселевска ограбили старушку-арендодателя

На ограбление они решились, чтобы обставить новую квартиру
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

70-летняя жительница города Киселевска чуть не лишилась своего имущества. Женщина сдала квартиру супружеской паре, а те, выселяясь, прихватили с собой бытовую технику и мебель.

Добавка к пенсии чуть не превратилась в большую проблему для 70-летней пенсионерки из Киселевска. Женщина решила сдать принадлежащую ей квартиру в аренду. Арендаторы – 34-летний мужчина и его 32-летняя супруга – показались ей милыми людьми. Но спустя некоторое время супруги решили расторгнуть договор аренды. Когда же хозяйка квартиры пришла проверить, в каком состоянии осталось жилье, она с ужасом поняла, что из дома пропали холодильник, телевизор и кухонный гарнитур. Пенсионерка тут же обратилась в полицию.

Нерадивых квартирантов задержали. Как оказалось, они действительно при переезде прихватили с собой технику и мебель – исключительно для того, чтобы обставить новую съемную квартиру. Похищенное имущество изъято и возвращено хозяйке, а вот супругам теперь предстоит предстать перед судом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, им грозит наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев подарил Агафье Лыковой щенка
Кемеровчанин расплачивался в магазинах украденной у девушки картой
В Кузбассе разыскивают мужчину с татуировкой в виде девушки
Под Кемеровом загорелась фура со школьными автобусами
Пожилая кемеровчанка ушла на прогулку и забыла дорогу домой
На одной из новокузнецких улиц запретят парковаться ночью
В Кемерове презентовали фильм «Телеутская песнь»
Незаконно вырубивший лес кузбассовец грозился избить инспектора
Житель Кузбасса до смерти избил обидчика сестры
В кузбасской школе ученикам запретили подходить к компьютерам
Кемеровский артист стал лауреатом «Золотой Маски – 2019»
Небо над Кузбассом продолжает оставаться «черным»
В Кузбассе погиб водитель снегохода
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов с призовым фондом 3 миллиона рублей
В Кемерове перед мостом произошла массовая авария
Стала известна причина пожара в кемеровском кафе
В Новокузнецке автобус наехал на своего водителя
В Кемерове с директора предприятия общества слепых взыскали 2 миллиона рублей
В Кемерове сгорело кафе «Очаг»
Заснувший на улице кузбассовец устроил дебош в полиции
Крепкий сон в кафе привел кузбассовца на скамью подсудимых
В Кемерове на перекрестке разбились три легковушки
Кемеровский областной суд рассмотрит жалобы двух фигурантов дела «Зимней вишни»