2018-12-11T14:13:26+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают мужчину с татуировкой в виде девушки

Также у пропавшего Евгения Шолкова имеется шрам над бровью
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Сотрудники полиции, родные и близкие разыскивают пропавшего Евгения Шолкова, жителя города Кемерово.

Евгений Шолков (04 сентября 1959 года рождения) ушел из своего дома 12 октября нынешнего года. С тех пор он не выходил на связь с родными и близкими. Его местонахождение и дальнейшая судьба не известны.

Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 160 см, лицо овальное, волосы седые, глаза светлые, нос прямой, губы тонкие.

Особые приметы: на правом плече имеется татуировка в виде девушки, шрам над правой бровью.

В день исчезновения был одет: тряпичная кепка темного цвета, потертая кожаная куртка черного цвета, кожаные черные туфли.

Если вам известно местонахождение Евгения Шолкова, сообщите об этом родным и близким или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-(384-2) 390-711, 8-(384-2) 390-715 – дежурная часть управления МВД России по городу Кемерово. 8-(384-2) 390-723, 8-(384-2) 390-724, 8-951-170-33-41 – отдел уголовного розыска управления МВД России по городу Кемерово, или «02».

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