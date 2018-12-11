2018-12-11T14:39:55+03:00
Происшествия

Кемеровчанин расплачивался в магазинах украденной у девушки картой

Задержать злоумышленника удалось благодаря бдительности продавца
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове осторожный продавец одного из магазинов помогла задержать похитителя карты.

Ночью в один из кемеровских магазинов зашел нетрезвый покупатель. Мужчина выбрал нужный ему товар и отправился на кассу. Пока он расплачивался, в магазин зашли стражи порядка и задержали удивленного покупателя. Мужчина делал вид, что не совсем понимает, что происходит: ведь он хотел всего лишь расплатиться за товар картой! Правда, не своей, а оформленной на женское имя. Именно несоответствие пола владельца карты и ее предъявителя смутило продавца, и женщина нажала «тревожную кнопку».

А вскоре выяснилось, кому принадлежала карта: ее владелицей оказалась местная жительница: буквально за несколько часов до инцидента в магазине она в слезах обратилась в полицию. Женщина заявила, что малознакомый молодой человек отобрал у нее сумочку, в которой была банковская карта и телефон. И именно этот мужчина пришел с украденной картой в магазин. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области, похитителя сумочки и карты доставили в отдел полиции.

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