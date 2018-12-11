11 Дек. 14:41 2018-12-11T14:44:18+03:00

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Сергей Цивилев подарил Агафье Лыковой щенка. Во вторник глава региона побывал в гостях у отшельницы.

«Чтобы не скучно одной было, подарили щенка. Не того, чью хозяйку искали в сентябре, но тоже ласковый, вдвоем веселее будет», – написал на своей странице в соцсети Сергей Цивилев.

Отметим, что во вторник глава Кузбасс привез Лыковой сено и комбикорм для коз, сотник килограммов круп, овощи и фрукты. Также губернатор пообещал вставить в избе Агафьи новые окна, чтобы дома было теплее.

Напомним, что глава региона полетел к отшельнице после ее сигнала о помощи.