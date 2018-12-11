2018-12-11T18:32:17+03:00
Происшествия

В Кемерове администратор спа-центра украла у клиенток 170 тысяч рублей

Девушка потратила деньги на розы для мамы
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове администратор спа-центра похитила у трех посетительниц 170 тысяч рублей. На эти деньги она купила себе дорогой смартфон и 100 роз для мамы.

Как рассказали в областном управлении МВД, в отдел полиции «Ленинский» с разницей в несколько дней обратилась три женщины. У всех пропали деньги, пока они были в спа-центре. Сумма похищенного составила 170 тысяч рублей.

Подозреваемой оказалась 18-летняя администратор спа-центра. Стражи порядка выяснили, что пока посетительницы отдыхали, она при помощи запасного ключа открывала кабинки для переодевания и похищала деньги из кошельков.

– Чужие деньги она потратила на приобретение дорогостоящего мобильного телефона и букета из 100 роз, который подарила своей маме, – рассказали в полиции.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит пять лет тюрьмы.

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