В Кемерове администратор спа-центра украла у клиенток 170 тысяч рублей
В Кемерове администратор спа-центра похитила у трех посетительниц 170 тысяч рублей. На эти деньги она купила себе дорогой смартфон и 100 роз для мамы.
Как рассказали в областном управлении МВД, в отдел полиции «Ленинский» с разницей в несколько дней обратилась три женщины. У всех пропали деньги, пока они были в спа-центре. Сумма похищенного составила 170 тысяч рублей.
Подозреваемой оказалась 18-летняя администратор спа-центра. Стражи порядка выяснили, что пока посетительницы отдыхали, она при помощи запасного ключа открывала кабинки для переодевания и похищала деньги из кошельков.
– Чужие деньги она потратила на приобретение дорогостоящего мобильного телефона и букета из 100 роз, который подарила своей маме, – рассказали в полиции.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит пять лет тюрьмы.