В Кемерове из горящего дома спасли пять человек

СЕГОДНЯ 18:47 2018-12-11T19:10:16+03:00

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Во вторник вечером в Кемерове загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожарные спасли пять человек.

Пожар произошел на улице Терешковой, 26. На месте работали несколько отделений Пожарной охраны и 30 спасателей, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области. Горела квартира на пятом этаже.

– По лестничным маршам спасено пять человек с пятого этажа. Хозяйка, по оперативным данным, сама покинула жилье. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительная площадь пожара составила четыре квадратных метров. В комнате обгорел телевизор, стена и оконный блок обгорели. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.