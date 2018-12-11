2018-12-11T19:10:16+03:00
Происшествия

В Кемерове из горящего дома спасли пять человек

Пожар произошел на улице Терешковой
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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Во вторник вечером в Кемерове загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожарные спасли пять человек.

Пожар произошел на улице Терешковой, 26. На месте работали несколько отделений Пожарной охраны и 30 спасателей, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области. Горела квартира на пятом этаже.

– По лестничным маршам спасено пять человек с пятого этажа. Хозяйка, по оперативным данным, сама покинула жилье. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительная площадь пожара составила четыре квадратных метров. В комнате обгорел телевизор, стена и оконный блок обгорели. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Пожар на улице Терешковой.

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