2018-12-11T19:33:07+03:00
Общество

Стало известно, где в Кемерове установят новые детские площадки

Новые комплексы появятся по 10 адресам
Кирилл ЧАЩИН
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Администрация Кемерова объявила места, где в 2019 году будут установлены новые детские площадки. Адреса выбирали горожане.

Как отметили в мэрии, с 9 ноября по 9 декабря на официальном сайте администрации города проходило рейтинговое голосования. По его результатам было определено 10 мест, где в рамках акции «100 детских площадок территориям Кузбасса» будут установлены детские игровые комплексы.

Новые площадки будут установлены: в сквере на улице Пионер; в парке героям ВОВ на улице Белозерная; на территории перед зданием территориального управления Рудничного района; у ЦРН «Петровский» на улице Каракумской,17; в сквере Влюбленных, в районе Цирка; в парк Победы на Промышленновском шоссе, 56А; в районе дома №52 по проспекту Октябрьскому; в районе дома №40 по улице Интернациональная; перед ДК шахтеров; в районе дома № 9 по улице 40 лет Октября.

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