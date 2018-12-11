2018-12-11T19:33:07+03:00
Общество

Стало известно, где в Кемерове установят новые детские площадки

Новые комплексы появятся по 10 адресам
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Кемерова объявила места, где в 2019 году будут установлены новые детские площадки. Адреса выбирали горожане.

Как отметили в мэрии, с 9 ноября по 9 декабря на официальном сайте администрации города проходило рейтинговое голосования. По его результатам было определено 10 мест, где в рамках акции «100 детских площадок территориям Кузбасса» будут установлены детские игровые комплексы.

Новые площадки будут установлены: в сквере на улице Пионер; в парке героям ВОВ на улице Белозерная; на территории перед зданием территориального управления Рудничного района; у ЦРН «Петровский» на улице Каракумской,17; в сквере Влюбленных, в районе Цирка; в парк Победы на Промышленновском шоссе, 56А; в районе дома №52 по проспекту Октябрьскому; в районе дома №40 по улице Интернациональная; перед ДК шахтеров; в районе дома № 9 по улице 40 лет Октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан