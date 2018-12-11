В Новокузнецке водителя зажало после ДТП с ограждением
В Новокузнецке водителя ВАЗа зажало в машине после столкновения с бетонным ограждением. Пострадавшего мужчину вытаскивали спасатели.
Как рассказали в управлении ГИБДД Новокузнецка, авария произошла во вторник в 13.25 напротив дома №33/1 по улице Рудокопровая. 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Димитрова. Напортив дома №33/1 по улице Рудокопровая он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – железобетонное ограждение.
– Водитель двигался со скоростью, которая не обеспечивала постоянный контроль за движением, –отметили в ГИБДД. – В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.
В результате аварии легковушка получила серьезные повреждения кузова, которые не позволили пострадавшему сразу выбраться из машины. Спасателя пришлось доставить водитель из кабины при помощи инструментов.
В Новокузнецке водителя зажало после ДТП.