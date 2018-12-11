2018-12-11T20:51:07+03:00
Происшествия

В Новокузнецке водителя зажало после ДТП с ограждением

Мужчина получил серьезные травмы
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В Новокузнецке водителя ВАЗа зажало в машине после столкновения с бетонным бетонный ограждением. Пострадавшего мужчину вытаскивали спасатели.

Как рассказали в управлении ГИБДД Новокузнецка, авария произошла во вторник в 13.25 напротив дома №33/1 по улице Рудокопровая. 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Димитрова. Напортив дома №33/1 по улице Рудокопровая он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – железобетонное ограждение.

– Водитель двигался со скоростью, которая не обеспечивала постоянный контроль за движением, –отметили в ГИБДД. – В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.

В результате аварии легковушка получила серьезные повреждения кузова, которые не позволили пострадавшему сразу выбраться из машины. Спасателя пришлось доставить водитель из кабины при помощи инструментов.

В Новокузнецке водителя зажало после ДТП.

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