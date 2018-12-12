2018-12-12T03:22:01+03:00
Общество

Кузбасские полицейские выручили студента из Судана

Стражи порядка помогли остаться ему в стране
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МВД по КОФото: ГУ МВД по КО
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Кузбасские полицейские помогли студенту из Судана оформить учебную визу. Молодой человек не успевал сделать это сам.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, студент из Судана Гассан Абдуллахи Али Мохамед приехал в Кузбасс, чтобы обучаться в вузе. Языковой барьер не позволил студенту разобравшись во всех нюансах миграционного законодательства, он не успел вовремя продлить учебную визу. Чтобы студент смог продолжить обучение, консульство Судана обратилось попросило сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области помочь иностранцу.

– Полицейские в кратчайшие сроки оформили документ и вручили его гражданину Восточной Африки, – отметили в полиции. – Несмотря на то, что Гассан Абдуллахи Али Мохаммед только начал знакомство с русским языком, он сумел без помощи переводчика выразить свою признательность сотрудникам полиции, благодаря профессионализму которых остался в нашей стране на законных основаниях и теперь может спокойно продолжать обучение в вузе.

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