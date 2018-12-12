2018-12-12T04:03:47+03:00
Общество

Власти в Кузбасса делают все возможное, чтобы вернуть вечерние рейсы в Москву

Об этом заявил заместитель губернатора Андрей Панов
Кирилл ЧАЩИН
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Кузбасские власти уже предложили 11 авиакомпаниям взять на себя вечерние рейсы до Москвы. По словам заместителя губернатора Андрея Панова, власти прилагают максимум усилий, чтобы решить этот вопрос.

– Мы сделаем все возможное, чтобы организовать вечерние рейсы по оптимальной схеме, удобной и для пассажиров и для авиакомпаний, — подчеркнул Андрей Панов.

Отметим , что с 28 октября авиакомпании «Аэрофлот» и «Икар NORD WIND Airlines» запустили прямые ежедневные рейсы до Москвы. Однако из-за больших убытков перевозчики отказались от маршрута. 8 декабря перестали летать самолеты «Икара», компания завила об убытках в размере около 10 миллионов рублей. 10 декабря «Аэрофлот» отменил рейсы.

– Мы уже отработали с 11 авиакомпаниями по возможности организовать вечерние рейсы по направлениям Кемерово–Москва и Новокузнецк–Москва. Но решение пока ни одна из них не приняла, — рассказал Панов. — Переговоры с авиаперевозчиками будут продолжены. Например, участвуем в работе по заявке авиакомпании S7 в Росавиацию для выполнения субсидированного маршрута Новокузнецк-Новосибирск с возможностью подстыковки вечернего рейса Новосибирск-Москва.

Как отметили в областной администрации, авиакомпания «Икар» выполнит вечерние рейсы 25,27, 29 и 30 декабря, а затем 1,3,5,6,7 и 8 января 2019 года.

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