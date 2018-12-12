2018-12-12T05:23:40+03:00
Общество

В черте Новокузнецка хотят открыть шахту

Местные власти объявили конкурс на месторождение
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В черте Новокузнецка может появиться новая угольная шахта. Власти объявили конкурс на разработку участка «Юбилейный – Восточный» Байдаевского месторождения.

Как рассказали в администрации города, в Новокузнецке и Новокузнецком районе может появиться угледобывающее предприятие с современным и экологичным оборудованием. Несколько заинтересованных компаний делают акцент на подземную добычу как более щадящую для экологии. По оценкам властей, новое предприятие принесет около 300 высокооплачиваемых рабочих мест.

«Победить в конкурсе может только компания, которая возьмет на себя социально-экономические обязательства перед городом», – отмечают в мэрии.

В сейчас объявлен конкурс на освоение месторождения, который продлится до 27 февраля. Сообщатся, что глава Новокузнецка Сергей Кузнецов должен провести совещание по теме строительства нового предприятия.

Противники строительства новой шахты отмечает, что на этом месте находится много датчных участков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан