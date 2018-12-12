В черте Новокузнецка хотят открыть шахту

СЕГОДНЯ 05:06 2018-12-12T05:23:40+03:00

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В черте Новокузнецка может появиться новая угольная шахта. Власти объявили конкурс на разработку участка «Юбилейный – Восточный» Байдаевского месторождения.

Как рассказали в администрации города, в Новокузнецке и Новокузнецком районе может появиться угледобывающее предприятие с современным и экологичным оборудованием. Несколько заинтересованных компаний делают акцент на подземную добычу как более щадящую для экологии. По оценкам властей, новое предприятие принесет около 300 высокооплачиваемых рабочих мест.

«Победить в конкурсе может только компания, которая возьмет на себя социально-экономические обязательства перед городом», – отмечают в мэрии.

В сейчас объявлен конкурс на освоение месторождения, который продлится до 27 февраля. Сообщатся, что глава Новокузнецка Сергей Кузнецов должен провести совещание по теме строительства нового предприятия.

Противники строительства новой шахты отмечает, что на этом месте находится много датчных участков.