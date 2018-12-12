2018-12-12T05:47:30+03:00
Общество

Прокуратура заставила новокузнецкую УК обустроить пандусы для инвалидов

Должностному лицу объявили выговор
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Новокузнецке прокуратура вмешалась в отношения управляющей компании и инвалидов. Обслуживающую организацию заставили обустроить должным образом пандусы для людей с ограниченными возможностями.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что пандусы двух крылец многоквартирного дома не имеют непрерывных поручней перил с обеих сторон, что нарушает права инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной или жилищной инфраструктуры. Соблюдение прав инвалидов при организации строительства пандусов должна была обеспечить управляющая организация, но она этого не сделала.

В связи с этим прокурор Орджоникидзевского района вынес руководителю компании представлении об устрани нарушений. по результатам его рассмотрения должностному лицу был объявлен выговор, а пандусы двух крылец оборудованы вторыми поручнями по всей длине.

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