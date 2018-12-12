Маршрут поезда «Шерегеш-экспресс» продлили до Прокопьевска

12 Дек. 06:17 2018-12-12T06:17:07+03:00

В связи с этим изменилось время отправления экспресса из Новокузнецка

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Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» теперь будет курсировать от Прокопьевска. В связи с этим изменилось время его отправления из Новокузнецка.

Компания «Кузбасс-пригород» решила продлить маршрут поезда «Шерегеш-экспресс». Теперь его отправной и конечной точкой будет город Прокопьевск.

Так, по данным диспетчера компании «Кузбасс-пригород», с 15 декабря туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать по маршруту Прокопьевск – Чугунаш – Прокопьевск. Отправляться из Прокопьевска он будет в 06.03 по местному времени. Далее он прибывает в Новокузнецк, откуда в 07.03 продолжает движение до Чугунаша.

- В Чугунаш он прибывает в 10.11. Там туристов забирают на автобусах и доставляют на гору, - пояснили в компании.

Напомним, туристический поезд был запущен в день официального открытия горнолыжного сезона в Шерегеше – 17 ноября 2018 года. Изначально он отправлялся из Новокузнецка по выходным. Позже было решено внести в расписание и будние дни.