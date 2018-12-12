2018-12-12T06:47:04+03:00
Общество

У Кемеровской транспортной прокуратуры сменился руководитель

Прежний глава ведомства вышел на пенсию по выслуге лет
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратураФото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил нового руководителя Кемеровской транспортной прокуратуры. Им стал Алексей Лебедев.

Алексей Лебедев родился в Новосибирске. Окончил Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Работу в органах прокуратуры начал с 2003 года.

Ранее занимал различные должности в прокуратурах Ленинского и Дзержинского районов Новосибирска, в течение трех лет работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и таможни Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В 2015 году Лебедев был назначен на должность Иланского транспортного прокурора, которую занимал до настоящего времени, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее должность Кемеровского транспортного прокурора занимал Олег Дубровский, который был уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

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