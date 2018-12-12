2018-12-12T07:29:56+03:00
Общество

В Анжеро-Судженске закрыли опасную шашлычную

Специалисты выявили множество нарушений в работе организации общественного питания
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В Анжеро-Судженске временно закрыли шашлычную, которая представляла опасность для жизни и здоровья посетителей. Специалисты нашли здесь множество нарушений.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что в организации общественного питания нет централизованных водоснабжения и канализации, сырые продукты хранятся вместе с готовыми, все процессы производятся в одном помещении. Кроме того, в столовой не было дезинфицирующих и моющих средств.

Поскольку все эти нарушения представляют опасность для жизни и здоровья населения, суд решил приостановить деятельность шашлычной на 60 суток. Приставы опечатали помещение, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

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