2018-12-12T08:09:50+03:00
Общество

Кузбасс присоединился к Общероссийскому дню приема граждан

Прием граждан проходит в День празднования 25-летия Конституции РФ
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 декабря в Кузбассе, как и во всех регионах Российской Федерации, проходит Общероссийский день приема граждан, приуроченный к празднованию 25-летия Конституции нашей страны.

В этот день каждый гражданин может прийти на прием к чиновникам, главам городов и районов и задать интересующие вопросы, поделиться проблемами.

- Весь день должен быть посвящен встрече с жителями, а по результатам сделан отчет, чтобы потом мы вместе думали, как и в какие сроки, и каким способом мы можем быстро отреагировать на их просьбы, - подчеркнул губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, обращаясь к главам территорий и районам.

К слову, сам Сергей Цивилев несколько дней назад также проводил прием граждан в Новокузнецке. Проблемы и вопросы, с которыми обращались горожане, взяты на контроль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шерегеше закрыли две гостиницы
Религиозный туризм в Кузбассе получит развитие
В Анжеро-Судженске закрыли опасную шашлычную
У Кемеровской транспортной прокуратуры сменился руководитель
Маршрут поезда «Шерегеш-экспресс» продлили до Прокопьевска
Прокуратура заставила новокузнецкую УК обустроить пандусы для инвалидов
В черте Новокузнецка хотят открыть шахту
Власти в Кузбасса делают все возможное, чтобы вернуть вечерние рейсы в Москву
Кузбасские полицейские выручили студента из Судана
В Новокузнецке водителя зажало после ДТП с ограждением
Стало известно, где в Кемерове установят новые детские площадки
В Кемерове из горящего дома спасли пять человек
В Кемерове администратор спа-центра украла у клиенток 170 тысяч рублей
Елочные базары в Кемерове откроются 15 декабря
Сергей Цивилев подарил Агафье Лыковой щенка
Кемеровчанин расплачивался в магазинах украденной у девушки картой
В Кузбассе разыскивают мужчину с татуировкой в виде девушки
Супруги из Киселевска ограбили старушку-арендодателя