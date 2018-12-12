2018-12-12T08:09:50+03:00
Общество

Кузбасс присоединился к Общероссийскому дню приема граждан

Прием граждан проходит в День празднования 25-летия Конституции РФ
Екатерина РОМАНОВА
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12 декабря в Кузбассе, как и во всех регионах Российской Федерации, проходит Общероссийский день приема граждан, приуроченный к празднованию 25-летия Конституции нашей страны.

В этот день каждый гражданин может прийти на прием к чиновникам, главам городов и районов и задать интересующие вопросы, поделиться проблемами.

- Весь день должен быть посвящен встрече с жителями, а по результатам сделан отчет, чтобы потом мы вместе думали, как и в какие сроки, и каким способом мы можем быстро отреагировать на их просьбы, - подчеркнул губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, обращаясь к главам территорий и районам.

К слову, сам Сергей Цивилев несколько дней назад также проводил прием граждан в Новокузнецке. Проблемы и вопросы, с которыми обращались горожане, взяты на контроль.

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