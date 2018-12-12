Религиозный туризм в Кузбассе получит развитие

СЕГОДНЯ 08:31 2018-12-12T08:31:42+03:00

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В Кузбассе планируют развивать религиозный туризм. Причем целью таких туров станет не паломничество, а расширение кругозора детей и взрослых.

Предполагается, что будут разработаны маршруты, в которые войдет посещение храмов и святых источников, причем разработкой займутся туроператоры при поддержке агентства по туризму Кемеровской области. Среди мест, куда отправятся туристы, не только современные храмы, но и места, связанные с памятью пострадавших в ХХ веке в лагерях ГУЛАГа в Мариинске, Горной Шории, Яе и других.

- В такие туры могут отправляться люди любого возраста и разных вероисповеданий. Те, кому важна духовная жизнь и расширение культурного кругозора, отметил председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями обладминистрации Евгений Иванов. - В Кузбассе мы начали сотрудничать с русской православной церковью, подключатся и представители других конфессий. Есть что посмотреть и у мусульман, и у католиков, и у протестантов.

Примечательно, что мусульмане готовы принимать в мечетях гостей, освещать исторические аспекты в старых мечетях деревень Теплая речка в Ижморском районе и Юрты-Константиновы в Яшкинском районе, однако привлекать турфирмы к этому не планируют.