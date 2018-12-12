2018-12-12T14:10:30+03:00
Общество

Религиозный туризм в Кузбассе получит развитие

Власти планируют продвигать это направление для развития внутреннего туризма
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

В Кузбассе планируют развивать религиозный туризм. Причем целью таких туров станет не паломничество, а расширение кругозора детей и взрослых.

Предполагается, что будут разработаны маршруты, в которые войдет посещение храмов и святых источников, причем разработкой займутся туроператоры при поддержке агентства по туризму Кемеровской области. Среди мест, куда отправятся туристы, не только современные храмы, но и места, связанные с памятью пострадавших в ХХ веке в лагерях ГУЛАГа в Мариинске, Горной Шории, Яе и других.

По словам председателя комитета по взаимодействию с религиозными организациями обладминистрации Евгения Иванова, такие туры рассчитаны на людей разного возраста и вероисповедания - у представителей каждой кофессии найдутся свои реликвии, значимые места, которые могут быть интересны каждому. При этом религиозный туризм поможет расширить кругозор и благотворно повлияет на духовную жизнь туриста.

Примечательно, что мусульмане готовы принимать в мечетях гостей, освещать исторические аспекты в старых мечетях деревень Теплая речка в Ижморском районе и Юрты-Константиновы в Яшкинском районе, однако привлекать турфирмы к этому не планируют.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан