Религиозный туризм в Кузбассе получит развитие

12 Дек. 08:31 2018-12-12T14:10:30+03:00

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В Кузбассе планируют развивать религиозный туризм. Причем целью таких туров станет не паломничество, а расширение кругозора детей и взрослых.

Предполагается, что будут разработаны маршруты, в которые войдет посещение храмов и святых источников, причем разработкой займутся туроператоры при поддержке агентства по туризму Кемеровской области. Среди мест, куда отправятся туристы, не только современные храмы, но и места, связанные с памятью пострадавших в ХХ веке в лагерях ГУЛАГа в Мариинске, Горной Шории, Яе и других.

По словам председателя комитета по взаимодействию с религиозными организациями обладминистрации Евгения Иванова, такие туры рассчитаны на людей разного возраста и вероисповедания - у представителей каждой кофессии найдутся свои реликвии, значимые места, которые могут быть интересны каждому. При этом религиозный туризм поможет расширить кругозор и благотворно повлияет на духовную жизнь туриста.

Примечательно, что мусульмане готовы принимать в мечетях гостей, освещать исторические аспекты в старых мечетях деревень Теплая речка в Ижморском районе и Юрты-Константиновы в Яшкинском районе, однако привлекать турфирмы к этому не планируют.