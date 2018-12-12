В Шерегеше закрыли две гостиницы

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-12T09:15:46+03:00

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В поселке Шерегеш после того, как прошел рейд по проверке пожарной безопасности гостиниц, две из них пришлось закрыть.

11 гостиниц по результатам проверки, как оказалось, соблюдали далеко не все требования пожарной безопасности. В одном из гостевых домов не было второго эвакуационного выхода со второго, третьего и четвертого этажей, в другом – отделка стен и потолков на пути эвакуации была небезопасной, в третьем требовалось переоборудовать парные. Также были вопросы по отделке стен путей эвакуации в одном из кафе.

Судебные приставы Новокузнецкого Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению общественно значимых исполнительных производств Кемеровской области отправились в Шерегеш для того, чтобы проверить, устранены ли нарушения пожарной безопасности. Как оказалось, почти все здания теперь соответствуют требованиям. Однако работу двух известных гостиниц все же пришлось приостановить: их владельцы не выполнили требование суда. Теперь, чтобы отели вновь распахнули двери для гостей, нужно будет устранить все нарушения и пройьт проверку еще раз.