В поселке Промышленная 14 сирот получили новые квартиры

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-12T09:53:11+03:00

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Ключи от квартир в новеньком 18-квартирном доме в центре Промышленной накануне получили новоселы. Среди них – 14 воспитанников интерната.

В торжественной обстановке глава района Денис Ильин вручил ключи новоселам, которые отныне будут жить в новом 18-квартирном доме в центре поселка. Рядом с домом – средняя школа и детский сад, поликлиника и Дом культуры, магазины и спортивный центр. Каждая из квартир имеет отделку под ключ, в них установлены современные пластиковые окна и металлические двери, счетчики горячей и холодной воды, электросчетчики и электропечи, а также современная сантехника. Позаботились строители и о безопасности жильцов: в каждой квартире имеются пожарная сигнализация и система пожаротушения.

Примечательно, что среди жильцов – 14 воспитанников интерната, причем у некоторых из них уже есть свои дети. Кроме того, квартиры получили переселенцы из аварийного жилья.