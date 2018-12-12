Жительница Кузбасса отдала 37 тысяч рублей за несуществующую косметику и игрушки
Жительница Междуреченска мечтала о хорошей косметике, одежде и детских игрушках по выгодной цене и заказала все это в интернете. Но вместо обещанных подарков она лишилась 37 тысяч рублей.
19-летняя девушка в соцсетях заказала у одного из пользователей товары – косметику, детские игрушки и одежду. Продавец обещал, что доставит все это с одного из московских рынков по очень выгодной цене. А для того, чтобы выполнить заказ, ему нужно было внести предоплату. Девушка перевела на указанный счет 37 тысяч рублей, но обещанного заказа так и не получила. Более того, телефон продавца стал недоступным, а страница была удалена из соцсетей. Поняв, что стала жертвой мошенников, девушка обратилась за помощью к стражам порядка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас сотрудники полиции разыскивают лже-продавца. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.