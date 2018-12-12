2018-12-12T10:57:05+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса отдала 37 тысяч рублей за несуществующую косметику и игрушки

Девушку обманули мошенники в соцсетях
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Архив КП.Архив КП.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жительница Междуреченска мечтала о хорошей косметике, одежде и детских игрушках по выгодной цене и заказала все это в интернете. Но вместо обещанных подарков она лишилась 37 тысяч рублей.

19-летняя девушка в соцсетях заказала у одного из пользователей товары – косметику, детские игрушки и одежду. Продавец обещал, что доставит все это с одного из московских рынков по очень выгодной цене. А для того, чтобы выполнить заказ, ему нужно было внести предоплату. Девушка перевела на указанный счет 37 тысяч рублей, но обещанного заказа так и не получила. Более того, телефон продавца стал недоступным, а страница была удалена из соцсетей. Поняв, что стала жертвой мошенников, девушка обратилась за помощью к стражам порядка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас сотрудники полиции разыскивают лже-продавца. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан