2018-12-12T11:21:02+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пропал мужчина с татуировкой «Не буди»

Вячеслава Наумова разыскивают с 1 ноября нынешнего года
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Новокузнецке пропал 44-летний мужчина – Вячеслав Наумов. Среди его особых примет – татуировка «Не буди» на пальцах ног и шрам на голове.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, 1 ноября текущего года 44-летний Вячеслав Наумов ушел из дома в Куйбышевском районе и до настоящего момента не вернулся.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза темные, волосы седые прямые короткие.

В день исчезновения был одет в черную куртку без капюшона, толстовку темно-серого цвета, черные трико, шапку вязаную черного цвета и черные ботинки.

Особые приметы: на фалангах пальцев обеих ног татуировка в виде надписи «Не буди», на голове справа шрам длиной около трех сантиметров.

Если вам известно, где сейчас находится Вячеслав Наумов или видели его после 1 ноября, сообщите об этом сотрудникам полиции. Сделать это можно на условиях анонимности.

Сообщить о местонахождении Вячеслава Наумова можно по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-14-93, 8-(3843)-57-45-98 либо на телефон «02».

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