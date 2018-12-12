2018-12-12T12:12:20+03:00
Происшествия

В Кемерове изъяли из продажи более 30 тысяч единиц опасной пиротехники

Бизнесменам грозит штраф
Ирина АВТУШКО
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В городе Кемерово полицейские провели профилактическое мероприятие «Пиротехника - Ель» и проверили точки продажи пиротехнической продукции

В результате при проверке нестационарного торгового павильона на территории Ленинского района областного центра сотрудники полиции обнаружили большое количество салютов и фейерверков, а также бенгальских свечей, петард и хлопушек, которые находились в открытом доступе - помещение не было оборудовано специальным ограждением и закрытыми витринами.

-В результате проведенной проверки полицейские изъяли в торговой точке более 30 тысяч единиц пиротехнической продукции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Собранные материалы направлены специалистам МЧС для привлечения предпринимателя к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Санкции, под которые попали предприниматели, влекут в качестве наказания наложение административного штрафа в размере до 15 тысяч рублей. Специалисты напоминают, что покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах и использовать по инструкции.

Обо всех фактах нарушений правил оборота пиротехники граждане могут сообщить по телефонам в Кемерове: 8(384-2) 32-71-19 или 8(384-2) 32-73-12.

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