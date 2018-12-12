В Кемерове проверили качество хлеба

12 Дек. 12:22 2018-12-12T12:22:10+03:00

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Эксперты Кемеровского ЦСМ проверили качество социального хлеба кузбасских производителей. Как оказалось, большинство из них ответственно относятся к производству самого важного продукта.

Специалисты ФБУ «Кемеровский ЦСМ» проверили качество «социального» хлеба – той самой знакомой с детства буханкой пшеничного хлеба, которая из года в год занимает лидирующие позиции в перечне предпочтений. Требования были простыми: хлеб должен быть изготовлен из муки первого сорта, выработан по ГОСТУ, упакован в защитную пленку и маркирован в соответствии с трбованиями Технического регламента Таможенного Союза. Увы, большинство буханок в Кузбассе изготавливаются либо в соответствии с самостоятельно разработанными технологами предприятий рецептами по стандартам организаций (СТО) или по техническим условиям (ТУ). К слову, это допускается законодательством. Тем не менее, три буханки разных производителей, соответствующие требованиям, все же нашлось. Одна из булок была изготовлена новосибирской компанией, другая – ленинск-кузнецкой, а третья – кемеровской. Несмотря на то, что все они имели разный вес и стоимость, каждая булка прошла испытание по показателям влажности, пористости и кислотности мякиша, признакам болезней и плесени.

- Радует, что, несмотря на все экономические сложности, наши производители держат марку, поставляю в торговые сети достойную продукцию, и здоровью тех кемеровчан, которые отдают предпочтение именно этим сортам хлеба, ничего не угрожает, - отметил первый заместитель директора ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Василий Еремин.