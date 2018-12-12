За лже-минирование детского сада кемеровчанка заплатит 17 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-12T12:38:28+03:00

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39-летнюю жительницу Кемерова приговорили к одному году исправительных работ и возмещению убытков в размере 17 тысяч рублей за то, что она сообщила о минировании сада. Минирование оказалось ложным, зато наказание – настоящим.

В 2016 году в одном из кемеровских детских садов зазвонил телефон. Когда работник сада снял трубку, на том конце провода сообщили, будто бы сад заминирован. Об этом сразу же сообщили в полицию, и стражи порядка провели эвакуацию граждан, а также обследовали территорию и все помещения детсада. Наравне с людьми работала и служебно-розыскная собака. К счастью, сигнал о минировании не подтвердился, зато полицейские установили личность лже-минера. Ею оказалась 39-летняя женщина, которая в момент звонка находилась в нетрезвом состоянии.

- Накануне фигурантка была приговорена к одному году исправительных работ. Кроме того, суд обязал ее в полном объеме возместить затраты на отработку ложного сигнала. С осужденной будет взыскано 17 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.