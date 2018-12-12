В Новокузнецке злоумышленники ограбили кузнеца

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-12T13:01:30+03:00

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В Новокузнецке полицейские задержали злоумышленника, который ограбил мастерскую художественной лавки. О пропаже рабочего инструмента – сварочного аппарата, циркулярную пилу и перфоратор – сообщил владелец мастерской.

Сотрудникам полиции удалось раскрыть дело по горячим следам. Грабителем оказался 44-летний мужчина, который трудился подмастерьем кузнеца и проходил испытательный срок.

-Полицейские выяснили, что накануне он попросил работодателя выплатить аванс, однако он проработал в кузнице несколько дней, и ему было отказано в просьбе. На следующий день злоумышленник на работу не вышел, а владелец мастерской обнаружил пропажу инструментов, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Обнаружился мужчина быстро. Через какое-то время после происшествия в полицию поступил другой сигнал – о бытовом конфликте6 звонившая женщина жаловалась, что сожитель не пускает ее домой. Полицейские задержали дебошира и выяснили его личность. Им и оказался разыскиваемый за совершение преступления помощник кузнеца.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража»