В Новокузнецке злоумышленники ограбили кузнеца
В Новокузнецке полицейские задержали злоумышленника, который ограбил мастерскую художественной лавки. О пропаже рабочего инструмента – сварочного аппарата, циркулярную пилу и перфоратор – сообщил владелец мастерской.
Сотрудникам полиции удалось раскрыть дело по горячим следам. Грабителем оказался 44-летний мужчина, который трудился подмастерьем кузнеца и проходил испытательный срок.
-Полицейские выяснили, что накануне он попросил работодателя выплатить аванс, однако он проработал в кузнице несколько дней, и ему было отказано в просьбе. На следующий день злоумышленник на работу не вышел, а владелец мастерской обнаружил пропажу инструментов, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обнаружился мужчина быстро. Через какое-то время после происшествия в полицию поступил другой сигнал – о бытовом конфликте6 звонившая женщина жаловалась, что сожитель не пускает ее домой. Полицейские задержали дебошира и выяснили его личность. Им и оказался разыскиваемый за совершение преступления помощник кузнеца.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража»